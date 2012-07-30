Кличко не исключает, что власти могут упразднить должность мэра Киева

В частности, в интервью ТСН на вопрос «Будете ли вы принимать участие в киевских выборах или сконцентрируетесь на парламентской кампании?», В.Кличко ответил: «Мы как политическая сила будем принимать участие во всех выборах, которые будут проводиться в нашей стране. Когда будут назначены выборы мэра, мы точно сделаем соответствующее заявление. И будет очень странно, если наша политическая сила не будет принимать участия в этих выборах. Но я бы хотел и вам задать вопрос, когда эти выборы будут проходить? Вы знаете?.. Вот когда будет объявлено, мы будем выходить и объявлять о наших приоритетах, наших кандидатов в Киевсовет и о нашем участии в выборах мэра».

«Я только могу сказать, что и в Верховной Раде мы так же будем защищать интересы киевлян, - сказал В.Кличко. - В Киеве в действительности местного самоуправления не существует. Нам необходимо менять закон о выборах, чтобы выборы мэра проходили в два тура. Чтобы не было таких сюрпризов, как с господином Черновецким. Необходимо внести поправки в закон о столице и вновь объединить полномочия мэра города Киева с полномочиями председателя КГГА. Иначе у нас будет двоевластие. Будет мэр, который будет исполнять репрезентативную функцию, и не влиять ни на какие процессы. И будет глава администрации, который будет иметь все рычаги влияния на формирование бюджета, на реализацию проектов и т.д.».

В.Кличко еще раз подчеркнул, что «на сегодняшний день выборы мэра в Киеве не объявлены и мы не знаем, когда они будут. Почему так происходит, все и так прекрасно знают - представитель партии власти не имеет достаточного рейтинга, чтобы победить. Более того, я даже не исключаю, что они могут вообще упразднить должность мэра. Исходя из логики их предыдущих действий, такое вполне может быть».