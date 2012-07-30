Литвин открыл внеочередную сессию Верховной Рады

Председатель парламента Владимир Литвин открыл внеочередную сессию Верховной Рады Украины.

Председатель парламента Владимир Литвин открыл внеочередную сессию Верховной Рады Украины. Как передает корреспондент УНИАН, сессия созвана по требованию 157 народных депутатов. В сессионном зале зарегистрировались 236 народных депутатов. В зале, кроме провластных фракций, присутствует также большинство депутатов из фракции НУ-НС и некоторые депутаты от «БЮТ-Батькивщины».

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