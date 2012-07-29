Харьковские регионалы представили десять кандидатов от области

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облорганизации Партии регионов, кандидаты в депутаты получили единогласную поддержку районных партийных организаций и будут предлагаться для утверждения на партийном съезде в Киеве 30 июля 2012 года, в день официального старта избирательной кампании.

Кандидатами от Харьковской области стали: доктор медицинских наук, профессор, академик национальной Академии наук Украины Александр Беловол, председатель совета директоров – генеральный директор АО «У.П.Э.К», член совета и президиума Федерации работодателей Украины Анатолий Гиршфельд, народный депутат Украины Василий Грицак, народный депутат Украины Сергей Гусаров, депутат Харьковского областного совета, член постоянной комиссии областного совета Дмитрий Добкин, депутат Харьковского областного совета, председатель Дергаевской районной организации Партии регионов Владимир Кацуба, депутат Харьковского областного совета, председатель Змиевской районной государственной администрации, председатель Змиевской районной организации ПР Евгений Мураев, первый заместитель председателя Харьковского областного совета, первый заместитель Харьковской областной организации ПР Елена Олешко, депутат Харьковского областного совета, начальник Южной железной дороги Виктор Остапчук и народный депутат Украины, заместитель председателя Партии регионов Дмитрий Шенцев.

По словам председателя Харьковской областной организации Партии регионов Михаила Добкина, облпарторганизация поддерживает решение XVII городской партийной конференции, согласно которому были утверждены кандидаты по семи одномандатным округам, входящим в город Харьков.

Харьковской городской организацией Партии регионов были рекомендованы: Валерий Писаренко, Ирина Бережная, Дмитрий Святаш, Ирина Горина, Владимир Мисик, Анатолий Денисенко и Александр Фельдман.