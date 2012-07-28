Литвин говорит, что получает «ультимативные обращения» от отдельных депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Литвин сказал в интервью журналистам во время рабочей поездки в Житомирскую область.

Он считает, что парламент должен ратифицировать настоящий договор.

При этом спикер добавил, что некоторые народные депутаты выдвигают собственные требования относительно соглашения о ЗСТ в рамках Содружества. «По этому поводу уже появились такие ультимативные обращения в мой адрес со стороны отдельных народных депутатов такого содержания: «Требуем предусмотреть при ратификации предостережение, что данное соглашение действует лишь в части, которая не противоречит заключенному и парафируемому Соглашению о зоне свободной торговли с Европейским Союзом».

В.Литвин сообщил, что направил эти обращения в профильный комитет и выразил надежду, что инициаторы таких документов будут иметь возможность выступить с обоснованием своей позиции.

«Я должен сказать, что если мы предприняли первый шаг – подписали на уровне правительств настоящий документ, то нужно предпринимать и следующий шаг, и за него полностью отвечать», - отметил В.Литвин.

Председатель ВР подчеркнул, что на сегодняшний день в торговле с Российской Федерацией существуют определенные проблемы. «Остановилось сотрудничество с Россией в сфере металлургии – сегодня трубами завалены не только склады, но и цеха, где они производятся. Это еще один фактор, чтобы рассмотреть вопрос о ратификации Соглашения о зоне свободной торговли», - добавил В.Литвин.

Как сообщал УНИАН, 30 июля на внеочередной сессии парламента будут рассмотрены 10 вопросов, в том числе проект закона “О ратификации Договора о зоне свободной торговли”, внесенный Президентом Украины Виктором Януковичем.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

19 марта 2012 года Президент Украины В.Янукович заявил, что договор о ЗСТ в рамках СНГ будет ратифицирован в ближайшее время.

На сегодняшний день Украина имеет замечания к Договору о зоне свободной торговли с СНГ, которые заключаются в неравенстве условий, касающихся внедрения торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами Содружества. Неравные условия определены Дополнением № 6 к документу.