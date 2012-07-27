Прокуратура возбудила дело по зеленке, вылитой на Власенко

Прокуратура Дзержинского района Харькова возбудила уголовное дело по факту нападения на защитника экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, народного депутата Украины Сергея Власенко на территории ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, уголовное дело возбуждено 26 июля согласно ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Уголовное дело возбуждено на основании заявления самого С.Власенко о том, что неизвестная женщина на территории больницы облила его жидкостью зеленого цвета и исчезла в неизвестном направлении. На данный момент материалы дела переданы в Дзержинский райотдел милиции для организации досудебного следствия.

Как сообщал УНИАН, 16 июля возле больницы «Укрзалізниці» в Харькове неизвестная девушка облила зеленкой С.Власенко. У него полностью были залиты зеленкой лицо и футболка.

С.Власенко заявил, что обратится в милицию с официальным заявлением по поводу нападения. «Я оформлю заявление в соответствии с требованиями действующего законодательства. Я видел, кто это сделал. Это женщина лет 22-25, невысокого роста, темные волосы, молодая», - сказал он.

Ранее, 13 июля, вблизи этой же больницы неизвестный бросил в сторону автомобиля С.Власенко поллитровую бутылку из-под сока, наполненную зеленой жидкостью, похожей на зеленку.