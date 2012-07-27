Европейский суд может сам приехать к Тимошенко

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии относительно перспектив дела Ю.Тимошенко в Европейском суде.

В комментарии правозащитника отмечается: «Я не решусь предсказывать, решит ли Суд назначить миссию в Украину или решит воспользоваться другими возможностями исследования фактов, например, путем допроса Юлии Тимошенко и других причастных лиц в Страсбурге». «И та и другая возможность есть у Суда, поскольку Суд сам определяет место, где он будет проводить исследование доказательств», - подчеркнул А.Бущенко.

При этом добавил, что «процедура назначения миссии по установлению фактов не до конца определена, однако стороны могут подать ходатайство о проведении такой миссии или других мерах по установлению фактов, приведя, конечно, определенные аргументы, почему без установления фактов самим Судом разрешение дела невозможно». По его словам, «ходатайство стороны в любом случае увеличивает шансы назначения миссии по установлению фактов».

А,Бущенко подчеркнул, что в соответствии со статьей 38 Конвенции, государство обязано предоставить Суду все необходимые средства для эффективного проведения расследования, в том числе обеспечить доставку заявителя, свидетелей и другие меры, если этого потребует Суд. «В украинских делах Суд четыре раза проводил процедуру установления фактов, и каждый раз правительство обеспечивало все необходимые возможности для этого», - сообщил правозащитник.

А.Бущенко подчеркнул, что существует «известная презумпция о том, что если лицо попало в руки агентов государства в добром здравии, а затем у него обнаружены телесные повреждения, то на государство ложится бремя доказывания того, что государство не может быть признано ответственным за повреждения». «Если государство не справилось с бременем доказывания, оно признается ответственным на основании этой презумпции», - добавил он.

По его словам существует достаточно много ситуаций, когда такой юридической техники недостаточно, чтобы прийти к окончательному выводу и в таком случае суд прибегает к расследованию. «Из того, что я знаю о деле Юлии Тимошенко в Европейском суде, такое возможно в рамках рассмотрения жалобы по статье 3 Конвенции. К сожалению, из доступных документов неясно, включена ли жалоба на обстоятельства причинения телесных повреждений в апреле, когда Юлию Тимошенко транспортировали в больницу. Учитывая крайне неясные обстоятельства этого случая, можно говорить о возможности установления фактов Европейским Судом», - сказал А.Бущенко.