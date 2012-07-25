Регионал признался, что для созыва ВР пока не собрали подписи

Для созыва внеочередной сессии Верховной Рады пока не собраны необходимые 150 подписей народных депутатов.

Об этом, как передает пресс-служба ПР, народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР Владимир Макеенко заявил, комментируя заявление С. Соболева о том, что представителям оппозиции якобы не сообщают, какие вопросы будут вынесены на внеочередную сессию.

«Внеочередная сессия созывается вследствие обращения 150 народных депутатов. Вместе со своими подписями они также предлагают ту или иную повестку дня. Насколько мне известно, на данный момент подписи не собраны. О какой повестке дня можно в таком случае говорить?» - сказал парламентарий.

В. Макеенко считает, что оппозиции, прежде чем в очередной раз поливать грязью представителей парламентского большинства, неплохо было бы на досуге ознакомиться с Регламентом работы Верховной Рады.

«Перед съездом у оппозиции чрезмерно расширяются зрачки. Возможно, некто просто опасается не получить необходимое место в списке. Претендующих в него попасть очень и очень много, в то же время все понимают, что количество проходных мест ограничено. Вот оппозиционеры и придумывают любой информационный повод, чтобы обратить на себя лишнее внимание СМИ и общественности», - подытожил политик.