Тюремщики не сообщили Тейшейре о разрешении на встречу с Тимошенко

Об этом говорится в комментарии Представительства ЕС в Украине по поводу информации Государственной пенитенциарной службы Украины, текст которого размещен на странице Представительства ЕС в Украине в Facebook.

«Во второй половине дня 24 июля Представительство ЕС узнало о сообщении, опубликованном на веб-сайте Государственной пенитенциарной службы Украины, согласно которому Государственная пенитенциарная служба не дала разрешения на посещение госпожи Юлии Тимошенко главой Представительства ЕС в Украине, послом Жозе Мануэлем Пинту Тейшейрой. Через несколько часов это сообщение было заменено на веб-сайте другим заявлением Государственной пенитенциарной службы, в соответствии с которым Государственная пенитенциарная служба, в виде исключения, дала разрешение на такую встречу.

Представительство ЕС не получало официального сообщения от органов власти Украины о вышеупомянутом разрешении. Таким образом, Представительство ЕС не получало и официального сообщения о возможной дате такой встречи», - говорится в заявлении.

Представительство Евросоюза констатирует: «Как предусмотрено правилами дипломатического протокола, утром 24 июля Представительство ЕС официально уведомило Министерство иностранных дел Украины о том, что посол ЕС Жозе Мануэль Пинту Тейшейра будет находиться в зарубежной поездке, начиная с 24 июля. Таким образом, невозможно было ожидать присутствия посла ЕС Жозе Мануэля Пинту Тейшейры в Харькове 25 июля и посещение им Юлии Тимошенко в больнице».

***

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июля, в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы проинформировали, что, «несмотря на то, что вчера администрация Качановской исправительной колонии (№ 54) дала разрешение Тимошенко Ю.В. на свидание с Тейшейрой Ж.М. – последний на встречу не прибыл».

24 июля в 19.15 на официальном сайте ГПтСУ появилась информация о предоставлении «в порядке исключения» заключенной Ю.В.Тимошенко разрешения на встречу с первым заместителем председателя партии «Батькивщина» Александром Турчиновым вместе с послом ЕС в Украине Жозе Мануэлем Пинту Тейшейрой.

«О принятом решении осужденная Ю.Тимошенко извещена», - в частности, шла речь в сообщении. О дате встречи не сообщалось.

Сегодня же, после встречи с Ю.Тимошенко, А.Турчинов сказал журналистам, что был вынужден сократить разрешенное время проведения встречи на один час, с четырех до трех часов, чтобы с Ю.Тимошенко имел возможность встретиться посол Евросоюза.