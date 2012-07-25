ЕС не имеет ничего против того, чтобы Украина свободно торговала с СНГ

Как пишет газета «Коммерсант-Украина», о неизменности своей позиции газете сказали вчера в Представительстве ЕС в Украине.

Подобный тезис на минувшей неделе газете высказал и источник в Еврокомиссии. "Украина для нас очень важна, но мы не вправе указывать вам, как поступать. ЕС исходит из соображения, что украинские власти сами понимают, к каким последствиям могут привести их шаги", - подчеркнул собеседник издания.

Глава подкомитета Верховной Рады по вопросам международной экономической политики Алексей Плотников (Партия регионов) заявляет, что соглашение о создании зоны свободной торговли со странами СНГ будет поставлено на голосование осенью.

В то же время А.Плотников не смог пояснить, как можно решить проблему невыгодных для Украины норм документа. "Теоретически парламент может ратифицировать соглашение, внеся оговорки, однако не ратифицировать его нельзя - это будет слишком явным сигналом для России", - сказал он. Как отмечает газета, статья 22 нового договора не позволяет странам ратифицировать его с оговорками или замечаниями.

Соглашение подготовлено на основе норм Всемирной торговой организации и предусматривает четкие сроки снятия двусторонних изъятий из режима свободной торговли. Украина блокирует ратификацию нового договора, поскольку выступает против ряда положений, внесенных в проект документа непосредственно перед его подписанием. Среди них возможность введения санкций для тех участников ЗСТ, которые установят режим свободной торговли с третьими странами или объединениями и тем самым изменят структуру своего импорта. Это коснется ЗСТ между Украиной и ЕС, договор о создании которой был парафирован 19 июля.

24 июля Президент Виктор Янукович подал на ратификацию соглашение о создании зоны свободной торговли.

Этот документ 18 октября 2011 года подписали восемь стран СНГ (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Украина), к которым впоследствии присоединился Узбекистан. Не подписали договор Азербайджан и Туркмения. До сих пор из девяти стран данное соглашение ратифицировали лишь Россия и Беларусь.