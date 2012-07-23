ГАИ подтверждает, что в «скорую» в Днепропетровске врезался милиционер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Волчков заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, 21 июля около 23.30 на проспекте Карла Маркса автомобиль «Шевроле Лачетти» врезался в автомобиль «скорой помощи».

«За рулем «Шевроле» находился сотрудник конвойной роты городского управления милиции. Согласно медицинскому заключению, оба водителя автомобилей были трезвыми. Сейчас проводится следствие», - сказал С.Волчков.

Как сообщал УНИАН, в результате этого дорожно-транспортного происшествия были травмированы два врача и водитель автомобиля «скорой помощи».

Местные СМИ сообщали, что за рулем иномарки, которая врезалась в «скорую», находился сотрудник милиции в состоянии алкогольного опьянения, который после ДТП отказался от медицинского осмотра.