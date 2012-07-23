Тюремщики обещают, что сегодня Тимошенко на суд не повезут
Начальник конвоя, который охраняет в больнице Юлию Тимошенко, пообещал народным депутатам от БЮТ, которые дежурят в больнице с 4.00 утра, что экс-премьера сегодня в суд транспортировать не будут.
Сегодня с 4-х часов утра 20 народных депутатов во главе с председателем фракции «БЮТ-Батькивщина» Андреем Кожемякиным дежурили в харьковской больнице, где находится Юлия Тимошенко, сообщает пресс-служба БЮТ.
"О 7:15 к депутатам вышел начальник конвоя, который отказался называть свою фамилию, и зачитал заявление Юлии Тимошенко на имя руководителя Качановской колонии, в которой она сообщает, что согласно рекомендациям немецкого врача она не может участвовать в судебном заседании.
Начальник конвоя пообещал народным депутатам, что Юлия Тимошенко сегодня не будет транспортироваться в суд", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 23 июля, в 10:00, в Киевском райсуде Харькова должно состояться заседание по делу против Тимошенко о деятельности корпорации "ЕЭСУ".
К нему судмедэксперты подготовили заключение о состоянии здоровья Тимошенко и ее способность участвовать в судебных заседаниях.