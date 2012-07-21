Регионал - оппозиции: Друзья, не тратьте деньги, они будут выброшены на ветер

Как передает корреспондент УНИАН, среди них народный депутат, сестра главы Администрации Президента Сергея Левочкина – Юлия Левочкина.

Список кандидатов будет передан для утверждения на съезде Партии регионов, который состоится в Киеве 30 июля.

Ю.Левочкина намерена баллотироваться в округе № 6 (Феодосия, Кировский район).

Также среди кандидатов в одномандатных мажоритарных округах - народные депутаты Елена Нетецкая и Борис Дейч, министр образования Крыма Виталина Дзоз, председатель правления завода «Фиолент» Александр Баталин, министр регионального развития и ЖКХ Крыма Сергей Брайко, секретарь Керченского горсовета Валентина Лютикова, мэр евпаторийского поселка Мирный Олег Параскив, гендиректор холдинговой компании «Титан Украины» Александр Нечаев и председатель правления компании «Крымэнерго» Григорий Груба.

Лидер крымских «регионалов», председатель Совета министров АРК Анатолий Могилев выразил уверенность в победе его однопартийцев на всех округах в Крыму, поскольку считает, что у Партии регионов на полуострове нет реальных конкурентов. «Мы единая сила в автономии, имеющая фундаментальный политический вес», - сказал он.

«Друзья, не тратьте деньги, они будут выброшены на ветер», - сказал в ходе конференции крымский спикер, первый заместитель главы крымской организации Партии регионов Владимир Константинов, обращаясь к политическим оппонентам.

«Пускай деньги тратят. Это тоже доходная часть крымчан, но мы все равно победим», - сказал, смеясь, В.Могилев.

Свое приветствие участникам конференции передал спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин. Его обнародовал депутат Госдумы Анатолий Выборный.