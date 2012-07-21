Под Украинским домом потерял сознание голодающий
14:00, 21 июля 2012Политика
1707 0
Под Украинским домом остался один голодающий и несколько десятков протестующих против "языкового" закона.
| Под Украинским домом остался один голодающий
Об этом со ссылкой на пресс-службу Коалиции участников оранжевой революции сообщает "Украинская правда".
"После неоднократных походов в суд и споров с работниками милиции, Лесной Вадим (КУПР) потерял сознание. Несмотря на его отказ, врачи настояли на госпитализации, поскольку у него зафиксировано слишком повышенное давление", - говорится в сообщении.
Кроме того, в госпитализированного из помещения суда Александра Мисюры констатировано предынфарктное состояние.
Еще один из голодающих заявил о своем отказе от голодовки, испугавшись уголовного преследования, заявили в КУПР.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter