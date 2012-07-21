Под Украинским домом потерял сознание голодающий

14:00, 21 июля 2012
Политика
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Под Украинским домом остался один голодающий и несколько десятков протестующих против "языкового" ​​закона.  

мова, акція, report.if.ua

 Об этом со ссылкой на пресс-службу Коалиции участников оранжевой революции сообщает "Украинская правда".

 "После неоднократных походов в суд и споров с работниками милиции, Лесной Вадим (КУПР) потерял сознание. Несмотря на его отказ, врачи настояли на госпитализации, поскольку у него зафиксировано слишком повышенное давление", - говорится в сообщении.

 Кроме того, в госпитализированного из помещения суда Александра Мисюры констатировано предынфарктное состояние.

 Еще один из голодающих заявил о своем отказе от голодовки, испугавшись уголовного преследования, заявили в КУПР.

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