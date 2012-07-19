Суд наказал активистов из-под Украинского дома устно

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве.

Трем гражданам судья вынесла устное предупреждение. Относительно еще одного гражданина производство было прекращено за отсутствием состава нарушения.

При этом в милиции утверждают, что этот нарушитель ввел в заблуждение судью, заявив, что не присутствовал на месте проведения акции. По данным ОСО, один из телеканалов демонстрировал в выпусках новостей его интервью с места мероприятия.

Рассмотрение еще одного административного дела было перенесено в связи с тем, что человек пожелал присутствия в суде адвоката. «Хотя позже один из заинтересованных активистов заявил нескольким Интернет-агентствам, что этому человеку в помещении суда стало плохо, и что у него не было при себе документов», - отметили в милиции, настаивая, что эти заявления активиста не соответствуют действительности.

Рассмотрение других шести протоколов состоится позже, добавили в ГУ МВД.

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Как сообщал УНИАН, милиция составила административные протоколы на 11 человек за нарушение правил проведения массовых мероприятий возле «Украинского дома».

По данным ГУ МВД в Киеве, правонарушители сегодня вместо тех, кто прекратил вчера голодовку, начали свою такую же акцию, не имея на ее проведение разрешения.

Справка УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла Закон "Об основах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине.

В тот же день у «Украинского дома» была объявлена бессрочная голодовка против языкового закона.

18 июля митингующие под «Украинским домом» официально прекратили голодовку.

"Мы заявляем о завершении нашей пассивной фазы акции протеста", - зачитала официальное заявление голодающих участница Оксана Неживенко.

Сейчас митингующие перейдут в так называемую "активную фазу". "Мы создадим соответствующий совет и будет работа в регионах, сотрудничество с общественными организациями", - сказала она.