Яворивский говорит, что Табачника подвело «больное воображение»

Народный депутат от фракции «БЮТ-Батькивщина», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Владимир Яворивский называет еще одной «провокационной ложью» заявление министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия Табачника о том, что отмену льгот для издательства украинских книг инициировал В.Яворивский.

Об этом сообщает сайт В.Яворивского.

«Услышав эту фразу, я подумал, что это, по-видимому, самая бездарная провокация, которую мог придумать лжеминистр Табачник. Я не знаю, найдется ли в Украине хоть один человек, кроме Дмитрия Табачника, который поверит в то, что Владимир Яворивский, который 20 лет в политике, всегда защищал украинский язык и культуру, мог инициировать отмену льгот для украинской книги», – заявил В.Яворивский.

Никакой причастности В.Яворивского к абсолютно абсурдной, антиукраинской идее лишить украинскую книгу льгот нет и не будет ни при каких обстоятельствах.

«Д.Табачник давно себя показал как колоссальный провокатор и лжец, а в данном случае подтвердил эту «профессию». Никогда ничего подобного я не делал, напротив, способствовал, способствую и буду способствовать тому, чтобы украинская книга имела конкуренцию с русской. Господин Табачник в своем болезненном воображении уже наговорил таких глупостей, в которые вряд ли кто-то может поверить», – заявил депутат.

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Как сообщал УНИАН, 18 июля Д.Табачник заявил, что отмену льгот для издательства украинских книг инициировал бывший председатель Национального союза писателей Украины В.Яворивский.

«Я впервые в истории человечества вижу человека, который называет себя писателем и пишет о том, чтобы аннулировать льготы на печатание книги. Не имеет значения, на каком языке», - сказал Д.Табачник.

Он считает, что это абсолютно неправильное решение, и напомнил, что льготы для украинских книг были введены еще в 2003 году правительством Виктора Януковича. «За первые 2 года реализации этого законопроекта размер тиражей и количество названий очень существенно возросли - на десятки миллионов. Поэтому, по моему мнению, льготы для национального книгоиздания нужно пролонгировать и сохранить», - сказал Д.Табачник.

По его словам, пока еще никакие центральные органы исполнительной власти подобные предложения не готовили, не разрабатывали и не вносили.

В то же время, по информации некоторых СМИ, Государственная налоговая служба и Министерство финансов инициируют изменения в налоговое законодательство, согласно которым будут отменены льготы для украинской книги.