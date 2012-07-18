Томенко показал на примерах, как «с согласия режима» разъединяют Украину

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, об этом политик сказал, комментируя инициативу руководства Крыма приравнять в правах Конституцию Автономной Республики к Конституции Украины и наделить Верховную Раду АРК правом законодательной инициативы.

«Создается впечатление, что власть или не понимает, или специально идет на то, чтобы не вмешиваться в события, которые прямо указывают на реализацию сценария дезинтеграции и развала Украины как государства», - подчеркнул Н.Томенко.

Он отметил, что этот сценарий навязывают и пытаются реализовать оппоненты существования Украинского государства уже не один год, но именно теперь его реализация становится вероятной, как никогда.

По словам политика, признаками развития такого сценария является ряд дезинтеграционных процессов, которые или не останавливаются властью, или ею поддерживаются.

Н.Томенко напомнил, что за последние годы активизировались процессы выдачи гражданам Украины паспортов граждан соседних государств, что, с одной стороны, противоречит действующему законодательству Украины, а с другой - создает на определенных территориях предпосылки для возможных конфликтов. Он также добавил, что закон о региональных языках, который хотя и не подписан, но так же провоцирует автономистские настроения и активное финансирование других государств для защиты интересов своих этносов на территории Украины.

Вице-спикер отметил, что «история с нынешней инициативой руководства Крыма, а, напомним, речь идет не о сепаратистских политических партиях, а о главных членах Партии регионов, которые инициировали дискуссию и предлагают фактический узаконить конфедеративные отношения между Украиной и Крымом, – свидетельствует о том, что власть или не понимает, или молча наблюдает за процессами возможного конфликта, а то и раскола внутри страны».

В то же время Н.Томенко назвал понятным, что «этот сценарий давно вынашивался оппонентами Украинского государства, а сегодня актуализировался в результате инициативы политиков, которые представляют нынешнюю власть и хотят любым способом сохранить свое влияние и получить лучшие результаты на выборах».

Н.Томенко отметил, что «дальнейшее молчание Президента относительно проблем двойного гражданства, относительно вопросов возможного введения региональных языков, относительно расширения статуса Крыма будет значить: или он сторонник того, чтобы был реализован план развала Украины, или он не понимает всей серьезности ситуации».

«Сегодня нужна не только публичная реакция Президента с осуждением таких сепаратистских действий, но и, как минимум, проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны для того, чтобы принять ряд мер и сохранить независимость, суверенитет и единство Украинского государства», - отметил Н.Томенко.