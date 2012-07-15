Тарасюк представит своих кандидатов в Раду в конце июля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель НРУ Борис Тарасюк сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

По его словам, в связи с началом избирательного процесса 21-й съезд НРУ состоится в Киеве 30 июля, накануне съезда Объединенной оппозиции «Батькивщина». «Объединенная оппозиция утвердит свою программу и проголосует за список Объединенной оппозиции и объявит своих кандидатов-мажоритарщиков», - отметил Б.Тарасюк.

«На съезде НРУ, надеюсь, будет утверждена и первая пятерку, и список кандидатов от НРУ, который мы будем предлагать Объединенному съезду «Батькивщины», - отметил Б.Тарасюк. - А нашему съезду будет предшествовать заседание Центрального провода НРУ, где всесторонне обсудим этот список и уже Центральный провод будет рекомендовать его съезду. Здесь не будет единоличного решения. Оно будет коллективным».

В то же время, добавил Б.Тарасюк, «хочу сказать вам искренне, что на сегодня этот список не готов. Этот список находится в процессе. Будут учтены все достоинства будущих кандидатов от НРУ».

По его словам, сейчас Объединенная оппозиция активно работает среди людей, чтобы убедить украинцев и получить большинство в будущем парламенте.