Азаров говорит, что в Крыму можно и отдохнуть, и урожай вырастить

Об этом он сказал во время общения в социальной сети Facebook, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

По словам Н.Азарова, за два года правительство выделило значительные средства на улучшение инфраструктуры Крыма.

«Практически завершена газификация всей прибрежной части Крыма, газифицированы многие пункты степной части Крыма, тем самым значительно улучшилась экология. В большом объеме осуществляется строительство очистительных сооружений и тем самым улучшается чистота воды на побережье, ведутся берегоукрепительные и противооползневые работы, осуществляются ремонты и строительство дорог, приобретаются транспортные средства для троллейбусной линии Симферополь-Ялта, подводятся дополнительные мощности электроснабжения, словом, создаются условия для развития инфраструктуры Крыма», - подчеркнул премьер, заверив, что такая работа будет продолжаться и в дальнейшем.

«Крым - это очень интересный регион, где есть возможность совмещать и отдых, и развитие сельского хозяйства», - сказал он.