"Свобода" подозревает, что Янукович "сдал" Путину Керченский пролив

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Как отмечается в сообщении, 12 июля пресс-служба Президента Украины распространила информацию, что по результатам заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии Президенты Украины и РФ Виктор Янукович и Владимир Путин подписали Совместное заявление о делимитации морских пространств в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе.

В то же время ни о каких конкретных результатах этой договоренности информации нет, кроме того, что «стороны подтверждают необходимость обеспечить сотрудничество в Азово-Керченской акватории, включая стабильную работу и развитие Керч-Еникальского канала, путем создания совместной украинско-российской корпорации по управлению этой наиболее надежной судоходной артерией в Керченском проливе», подчеркнули в «Свободе».

«Учитывая это и принимая во внимание имеющуюся информацию о ходе переговорного процесса, публично заявленные требования Кремля, посягательства Москвы на территорию Украины, в частности остров Тузла, и готовность режима Януковича на каждом шагу задабривать своих московских хозяев, вполне очевидно, что готовится очередная сдача украинских интересов», - заявили «свободовцы».

По их словам, «планируется отдать фактический контроль над Керч-Еникальским каналом Кремлю и разделить акваторию Азовского моря таким образом, что львиная доля полезных ископаемых соответствующего шельфа окажется в собственности Москвы».

«Очевидно желание режима Януковича втихаря заключить предательские соглашения, чтобы избежать гнева украинцев, так же как этот режим, пока безуспешно, уже долгое время пытается сдать украинскую ГТС», - заявили в ВО «Свобода», подчеркнув, что именно поэтому партия требует немедленно открыть переговорный процесс и обнародовать все достигнуты договоренности.

«Свобода» призывает завершить делимитацию и демаркацию государственных границ Украины, в том числе – морских, а в случае промедления соседей, в частности России, устанавливать государственные границы в одностороннем порядке.

«Но это следует делать лишь с позиции национального интереса. Украина должна сохранить полный контроль над Керч-Еникальским каналом и получить надлежащий ей экономический интерес в Азовском море. Любая другая договоренность с Кремлем однозначно будет расцениваться как измена национальным интересам», - отметили в партии.