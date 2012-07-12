В «больнице Тимошенко» подтвердили факт находки неиспользованных лекарств

Главный врач центральной клинической больницы «Укрзалізниці» в Харькове Михаил Афанасьев подтвердил факт выявления в медицинском учреждении непримененных лекарств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.Афанасьев сказал на брифинге возле больницы, комментируя информацию СМИ, что в душевой экс-премьер-министра Юлии Тимошенко были обнаружены непримененные лекарства.

М.Афанасьев отметил, что медпрепараты были обнаружены два дня назад.

В то же время главный врач отказался сказать, где были обнаружены препараты, какие это были лекарства и от кого информация о выявлении лекарств попала в СМИ.

«Я не знаю, что это за источник. Хочу подтвердить, что я такой информацией владею. О лекарствах я не могу сказать. Это было обнаружено, и мы сейчас разбираемся. Когда будет информация - мы вам сообщим», - сказал главный врач.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какие санкции ожидают пациента, который выбрасывает прописанные лекарства, М.Афанасьев сказал, что это зависит от препаратов.

«Если прописаны конкретные препараты особого действия, и он (пациент – УНИАН) их не принимает, тогда лечение прекращается. Если это препараты обычные - за это пациента не выписывают», - сказал М.Афанасьев.

Главный врач также отметил, что немецкие специалисты не прописывали Ю.Тимошенко медпрепаратов, которые вводятся инъекциями.

Сегодня издание «Украинская правда» писала, что одно из информационных агентств со ссылкой на источник среди медперсонала больницы "Укрзалізниці" сообщил, что во время уборки душевой комнаты в больнице "Укрзалізниці", где лечится экс-премьер Ю.Тимошенко, были обнаружены непримененные лекарства.