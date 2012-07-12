Посол Украины в Германии: ЕС не знает, что делать с Украиной

Об этом заявил посол Украины в Германии, глава украинской делегации на переговорах с ЕС о подписании Соглашения об ассоциации Павел Климкин.

«ЕС не знает, что делать с Украиной. Он не знал, что делать с Украиной несколько лет назад, он не знает, что делать с ней сегодня, и еще какоето время он не будет знать», - цитирует посла Радио Свобода.

Посол считает, что соглашение об ассоциации может стать тем фактором, который позволит и Украине, и Европе осознать роль друг друга.

«Мы уже говорим не о проекте, а о тексте Соглашения об ассоциации. Это действительно неординарный текст и неординарная сделка и для Евросоюза, и для Украины. У меня есть впечатление, что ни в Украине, ни в ЕС до сих пор нет четкого осознания, насколько важным инструментом в дальнейшем эта сделка может стать в процессе ее реализации», - добавил Климкин.