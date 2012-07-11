Янукович высказался относительно языкового вопроса

Закон «О принципах государственной языковой политики» должен соответствовать нормам Европейской хартии о языках, заявляет Президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во время неформальной встречи с Клубом главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии, которая состоялась в Юсуповском дворце в Крыму, В.Янукович сказал: «Я уверен, мы должны посмотреть на мировую практику».

Глава государства отметил, что языковой вопрос в Украине политизирован. По его словам, у граждан не возникает никаких проблем с использованием украинского и русского языков, вместо этого политики все время «разогревают какие-то страсти» вокруг этой темы.

«Поэтому лучший ориентир в этом вопросе - Европейская хартия о языках. Насколько данный закон отвечает этой хартии, ее стандартам - должны сказать эксперты», - отметил В.Янукович.

«Меня заверяют законодатели - инициаторы данного закона, что он прошел экспертизу в Венецианской комиссии. Если это так - мы увидим. Сейчас как раз идет этот процесс. Он позволит нам действительно найти решение, которое даст возможность снять надолго языковой вопрос в Украине», - сказал глава государства.