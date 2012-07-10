Из-за депутатов главный врач угрожает выписать Тимошенко из больницы

Если народные депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина», которые вчера блокировали Центральную клиническую больницу «Укрзалізниці» в Харькове, где проходит курс лечения экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, будут продолжать в будущем свои акции, то руководство больницы примет решение о выписке экс-премьера из стационара.

Об этом заявил главный врач ЦКБ «Укрзалізниці» Михаил Афанасьев, сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной госадминистрации.

«Я уполномочен заявить, что в случае продолжения со стороны парламентариев подобных действий, необходимо будет принимать решение о выписке из стационарного учреждения Ю.Тимошенко, которая уже прошла курс реабилитации, получила необходимую ей медицинскую помощь, а благодаря медицинским мероприятиям демонстрирует активность и успехи, имеет возможность почти каждый день проводить встречи по несколько часов с адвокатами и политиками», - сказал М.Афанасьев.

Он отметил, что вчерашние действия народных депутатов дестабилизировали работу медицинского учреждения.

«То, что вчера происходило у стен и в стенах ЦКБ «Укрзалізниці», уже не подпадает ни под какие разумные рамки. Я, как главный врач медицинского учреждения, уполномочен заявить, что такое поведение народных депутатов, их провокации и инсинуации дестабилизировали работу больницы. Пользуясь своими удостоверениями, они проходят на территорию медицинского учреждения и, насколько мы сейчас понимаем, используют его для заявлений и пиар-акций», - сказал М.Афанасьев.

Главный врач ЦКБ «Укрзалізниці» подчеркнул, что в медучреждении, кроме Ю.Тимошенко, находятся еще 450 пациентов, которые «также имеют право на спокойствие». М.Афанасьев констатировал неуважение народных депутатов к больным людям, их родственникам и работникам медицинского учреждения.

«Я хочу напомнить, что в ЦКБ №5 на стационаре находится не одна Ю.Тимошенко, а еще около 450 пациентов, которые тоже люди, и имеют полное право на получение квалифицированной помощи, а также имеют право на спокойствие. Хочу подчеркнуть, что на 9 этаже, где вчера весь вечер и ночь постоянно находились народные депутаты, вопреки лечебно-охранному режиму больницы, о нарушении которого я их дважды предупредил, располагается операционный блок, реанимационное отделение и послеоперационные палаты. Кроме того, депутаты самовольно занимали столовую для пациентов нейрохирургического отделения на 8 этаже больницы. Как медик и руководитель клиники, я несу ответственность за порядок и стабильную работу данного учреждения, медицинского персонала, я также несу ответственность за каждого больного ЦКБ «Укрзалізниці», - сказал М.Афанасьев.

М.Афанасьев также отметил, что заявления отдельных депутатов о дополнительных силах милиции на территории больницы для него непонятны.

Как сообщал УНИАН, на брифинге после судебного заседания по делу в отношении Ю.Тимошенко относительно ЕЭСУ защитник экс-премьера, народный депутат Украины Сергей Власенко сказал журналистам, что дежурство народных депутатов в больнице будет прекращено.

«Поскольку на сегодняшний день дело отложено, в дежурстве нет необходимости», - сказал С.Власенко.

Вчера вечером несколько десятков народных депутатов из фракции «БЮТ-Батьківщина» прибыли в Центральную клиническую больницу «Укрзалізниці» Харькова. По словам народного депутата Андрея Кожемякина, депутаты будут находиться в больнице «с целью недопущения противоправных действий в отношении Юлии Тимошенко». А.Кожемякин отметил, что депутаты от оппозиции будут дежурить в больнице до самого утра.

Сегодня, рассматривая дело относительно ЕЭСУ, председательствующий судья Киевского районного суда Харькова Константин Садовский, ввиду отсутствия в зале судебных заседаний подсудимой Ю.Тимошенко и ее защитников А.Кожемякина и Евгении Тимошенко, принял решение отложить заседание до 23 июля 2012 года.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией «ЕЭСУ» финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ. В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.