Москаль посоветовал Колесниченко «разводить кроликов, а не оппозицию»

Народный депутат от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Геннадий Москаль убежден, что на парламентских выборах власть не сможет «развести оппозицию, как котят».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.Москаль сказал на пресс-конференции в Черновцах.

Отвечая на вопросы журналистов о выборах 2012 года, на которых Партия регионов может в очередной раз "развести оппозицию, как котят", Г.Москаль отметил, что этого не случится.

Он считает, что в Партии регионов уже нет возможности «развести оппозицию так нагло».

«В случае с языковым законом они развели самих себя. Ведь перед тем как принимать языковой закон, нужно было внести закон о ратификации Европейской хартии языков. Поэтому пусть агроном по образованию Колесниченко (один из инициаторов языкового законопроекта – УНИАН) разводит пшеницу, кроликов, а не занимается глупостями», - сказал Г.Москаль.

Кроме того, по его словам, на реализацию положений языкового закона необходимо, по меньшей мере, 35 млрд долларов.

«И данный закон - это не выполнение программы президента "Украина для людей", в которой обещан второй государственный русский, а какой-то суррогат специально к выборам, чтобы показать, что «регионалы» что-то делают. Это дешевый пиар», - отметил Г.Москаль.

Он также убежден, что заявления о том, что из парламентского кризиса можно выйти с помощью проведения досрочных выборов народных депутатов, «является глупостью.

«Президент может распустить парламент, если тот месяц не собирается, а депутаты уже сейчас на каникулах. Поэтому-то нужно ожидать сентября, чтобы депутаты до октября не ходили на работу. Тогда уже можно распускать парламент, но выборы пройдут позже, чем нынешние, не ранее декабря 2012 года. Кому нужны такие досрочные выборы? В целом данным (языковым) законом они настроили против себя практически всех», - убежден Г.Москаль.

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Как сообщал УНИАН, 3 июля ВР приняла закон «Об основах государственной языковой политики», внесенный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко. В объяснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины из 27.

Ранее председатель парламента Владимир Литвин гарантировал, что ВР на этой неделе не будет рассматривать языковой законопроект.

Во время принятия данного закона В.Литвин отсутствовал на заседании ВР.

Утром 4 июля В.Литвин и вице-спикер Николай Томенко подали в отставку в связи с принятием языкового закона.

В тот же день Президент Украины Виктор Янукович не исключил проведения досрочных парламентских выборов.

6 июля Верховная Рада отказалась включить в повестку дня вопрос об отставке В.Литвина с должности председателя парламента.