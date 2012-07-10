Тюремщики обиделись на депутата, назвавшего их "фашистскими"

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии пресс-службы «Батьківщина».

Партия считает, что «Печерский райсуд не имеет никаких аргументированных оснований для удовлетворения жалобы руководства Государственной пенитенциарной службы относительно народного депутата Сергея Пашинского о вроде бы нанесении им вреда чести, достоинству и деловой репутации», - сказано в комментарии.

В документе отмечается, что С.Пашинский, выступая от имени фракции с парламентской трибуны после избиения лидера партии Юлии Тимошенко в Качановский колонии, назвал пенитенциарную службу «фашистской» и требовал отчета руководителя этого учреждения.

В «Батьківщині» отмечают: “О какой чести и достоинстве могут говорить люди, благословляющие зверское издевательство над заключенными, надевающие на голову простыню и бьющие женщину?”

“Если руководители этого учреждения не согласны с формулировкой «фашистская», то пусть докажут обратное и, наконец, вспомнят о чести и достоинстве, прекратив издеваться над Юлией Тимошенко, Юрием Луценко и другими узниками”, - заявляют в партии «Батьківщина».

Также в комментарии указано, что повестку в Печерский райсуд С.Пашинский получил за 5 минут до начала судебного заседания.