Мартынюк о сотрудничестве с властью, разводе Симоненко и Саддаме Ивановиче

Об этом он сказал в программе "В кабинетах" на «5 канале».

По словам А.Мартынюка, «можно быть святее, чем Папа Римский, стоять в стороне, критиковать всех», но «жизнь от этого не улучшится, если мы не будем активно вмешиваться в процесс». Он добавил, что КПУ, по возможности, вмешивается в процессы, которые происходят в Украине.

Отвечая на вопрос о богатствах коммунистов, их отдыхе на дорогих курортах, разводах с женами, А.Мартынюк отметил: «Если мерить мерками заработной платы или пенсии в одну тысячу и зарплаты в 16-17 тысяч, то это, конечно, большая разница, и люди думают: вот как живут». «Живут в меру своих возможностей», - добавил он.

Комментируя ситуацию с разводом П.Симоненко, А.Мартынюк сказал: «А что лучше – поступить честно и сделать так, как сделал наш лидер, или вести, так сказать, двойную жизнь?».

«Я считаю, что он поступил по-мужски и поступил правильно. Это жизнь, от которой никто не застрахован. И если ты коммунист или националист, то это не значит, что ты должен закрыть свое сердце, свою душу и смотреть только на образы вождей, которым ты веришь», - отметил он.

А.Мартынюк признал, что его называли Саддамом Ивановичем, поскольку «был, возможно, иногда слишком придирчивым и жестким по отношению к тому, что нужно сделать для того, чтобы реализовать принятые решения и договоренности».