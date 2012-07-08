В центре Киева продолжается акция в защиту украинского языка

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время возле Украинского дома находится 70-80 человек, в том числе пятеро, которые объявили голодовку.

Участники акции, как и ранее, требуют от Президента Украины Виктора Януковича не подписывать закон о принципах государственной языковой политики, согласно которому русский язык фактически станет вторым государственным.

На лестнице Украинского дома висит большой баннер с надписью: "Наш язык - не ваша политика!"

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Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла Закон "О принципах государственной языковой политики", что привело к волне протестов по всей Украине.

Принятый закон, который вступит в силу после подписания Президентом, позволяет использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, по меньшей мере 10% жителей которых разговаривают на этом языке.

В тот же день возле Украинского дома народные депутаты от оппозиции объявили бессрочную голодовку против языкового закона.

6 июля участники митинга приняли резолюцию, в которой объявляется о начале акции «Украина против Януковича». После этого большинство протестующих разошлись.

Лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк объявил о распространении акций в защиту украинского языка по всей Украине.

«Мы сегодня победили», - сказал он и отметил, что отказ председателя ВР Владимира Литвина подписывать принятый парламентом языковой закон является маленькой, но победой этой акции.

7 июля участники акции в защиту украинского языка возле Украинского дома заявили, что не поддерживают вчерашнее заявление оппозиции о победе и обещают оставаться здесь до отмены принятого парламентом языкового закона.

Митингующие отмечают, что, несмотря на то, что они представляют разные политические силы, они не хотят политизировать этот вопрос и требуют отменить закон.