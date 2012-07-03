Регионал говорит, что Луценко по решению Евросуда ничего не светит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам депутата, необходимо ознакомиться с решением Европейского суда, поскольку на данное время о нем рассказывают лишь «лица заинтересованные».

В.Олийнык отметил, что на сегодняшний день Юридический комитет Совета Европы работает над определением понятия «преследование по политическим мотивам», поэтому на сегодня точного определения этого термина нет.

Как отметил В.Олийнык, решение Европейского суда касается той стадии, когда Ю.Луценко был задержан и арестован, но оно не касается приговора.

В.Олийнык отметил, что, по сути, решение Европейского суда касается события, «которое нельзя вернуть кому-либо из нас, когда во времени оно прошло».

По его мнению, Ю.Луценко даже не может обратиться по поводу моральной компенсации, поскольку, если решение принималось в рамках национального законодательства, которое в то же время нарушает европейские стандарты, то «здесь вы никого не привлечете к ответственности, здесь не будет виноватых лиц».

«Потому что когда Луценко был министром внутренних дел, то, даю гарантию, ко многим так называемым безвинным принимались решения относительно ареста», - сказал В.Олийнык и напомнил, что парламент принял новый Уголовный процессуальный кодекс, который адаптирует нормы относительно задержания и ареста к европейским стандартам.