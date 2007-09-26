ПР: Секретариат Президента и СБУ создают механизм беспрецедентных фальсификаций

В Партии регионов считают, что Секретариат Президента и Служба безопасности Украины совместно создают механизм беспрецедентных фальсификаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, в частности, председатель Комитета по вопросам правовой политики Верховной Рады Украины 5-го созыва Григорий ИЛЬЯШОВ считает, что «сегодня СБУ, находящаяся под контролем Секретариата Президента, фактически открыто вмешивается в ход предвыборной кампании, выступая на стороне определенной политической силы».

По его словам, «под видом проверок списков избирателей сотрудниками Службы безопасности фабрикуются уголовные дела с целью запугивания членов избирательных комиссий, чтобы сделать их «сговорчивее» в день голосования». Одним из таких последних случаев, сказал Г.ИЛЬЯШОВ, стало возбуждение уголовного дела относительно якобы несанкционированных действий с информацией, обрабатываемой в ЭВМ, служащих Мариупольского горсовета и рабочей группы по составлению избирательных списков.

«Заказной» характер подобных проверок очевиден, подчеркнул Г.ИЛЬЯШОВ, поскольку проводятся они исключительно на юго-востоке страны, где «избирательные перспективы «помаранчевого» лагеря крайне пессимистичны». В то же время, отметил он, миллионы «мертвых душ» в Западной Украине не вызывают почему-то у подчиненных господина НАЛИВАЙЧЕНКО ни праведного гнева, ни служебного рвения».

При этом, подчеркивает Г.ИЛЬЯШОВ, весьма показательной выглядит та слаженность действий, с которой Президент и полностью подконтрольные ему спецслужбы создают механизм беспрецедентных фальсификаций.

С одной стороны, по словам Г.ИЛЬЯШОВА, Глава государства блокирует создание электронного реестра избирателей, призванного исключить любые предпосылки для подтасовок, а также добивается через Конституционный Суд возможности участия в выборах паспортов «заробитчан», находящихся в день голосования за рубежом.

С другой стороны, «карманное» руководство СБУ, превышая полномочия и попирая Конституцию, дает команду своим подчиненным осуществлять карательные «рейды» по «неблагонадежным» областям, отмечает политик.

При этом, подчеркивает Г.ИЛЬЯШОВ, «авторы» данной авантюры, видимо, рассчитывают на то, что война, как говорится, все спишет, и в случае достижения необходимого результата все совершенное ими во время выборов можно будет легко предать забвению».

В этой связи Г.ИЛЬЯШОВ заявляет, что Партия регионов не позволит превратить избирательный процесс в фикцию.

«Мы не дадим запугать избирателей и украсть их голоса. В Украине будет главенствовать Конституция и правда, а не произвол и вседозволенность», - заявляет представитель Партии регионов.

По его словам, те, кто сегодня готовит предвыборные махинации, после 30 сентября смогут лично оценить всю мудрость собственного предвыборного слогана о законе, который един для всех.