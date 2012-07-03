МИД терпеливо ждет, когда же ВВС извинится за "расизм в Украине"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

«Я не знаю, когда мы дождемся извинений от журналистов ВВС, но мы будем добиваться этого», - сказал он.

О.Волошин сообщил, что МИД совместно с общественными объединениями намерен организовать в июле круглый стол на тему «Евро-2012», который состоится в Брюсселе, и пригласить на него представителей программы «Панорама» на ВВС, и еще раз выслушать их позицию.

«Нам очень странно, что до сих пор даже мнения тысяч английских болельщиков оказалось недостаточно, чтобы признать, что они, мягко говоря, преувеличили проблему расизма в нашей стране», - сказал О.Волошин.

«Будем рассчитывать на то, что постепенно практическими действиями, новыми репортажами, интервью, сюжетами об Украине ВВС для своей аудитории исправит свой имидж», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в мае в программе ВВС Panorama был продемонстрирован фильм, в котором речь шла о проблемах расизма и футбольного хулиганства на стадионах Украины и Польши, а бывший игрок сборной Сол Кемпбелл советовал англичанам избежать поездок в эти восточноевропейские страны, ведь домой «можно вернуться в гробу».