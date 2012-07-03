В ОБСЕ готовят резолюцию о политических преследованиях в Украине

Об этом члены комитета по иностранным делам Сената Чехии Яромир Щетина, Петер Братских, члены Парламентской ассамблеи ОБСЕ и парламентарии Чехии заявили во время встречи с дочерью и мужем экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Евгенией и Александром.

Е.Тимошенко и А.Тимошенко информировали сенаторов Чехии о политических преследованиях в Украине и действиях власти в отношении бывших членов правительства Украины.

Особое внимание участники встречи акцентировали на ход судебных процессов над экс-премьер-министром Украины.

Е.Тимошенко отметила, что кассационный суд по указанию власти сознательно затягивает рассмотрение жалобы на "газовый" приговор с целью препятствия рассмотрению в Европейском суде по правам человека заявления Ю.Тимошенко. По ее словам, такие беспрецедентные и заведомо незаконные и заказные действия суда являются чрезвычайно позорным явлением не только для всей судебной системы, но и Украины в целом, поскольку такие решения, вынесенные к тому же именем Украины, подрывают веру граждан Украины в честность и справедливость судопроизводства.

В свою очередь, сенаторы Чехии выразили готовность относительно контроля за соблюдением европейских норм права при рассмотрении судебных дел Ю.Тимошенко. Кроме того, они информировали о подготовке для рассмотрения на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 5-9 июля проекта резолюции относительно Украины и политических преследований в стране.