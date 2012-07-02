Тюремщики подсчитали: Тимошенко в больнице провела на встречах аж 122 часа

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как говорится в сообщении, Ю.Тимошенко провела ряд длительных встреч с иностранными политиками, представителями международных организаций. В целом на протяжении периода прохождения реабилитации в медзаведении ее активность в общении с гостями (по сравнению со временем пребывания в колонии) значительно увеличилась.

В частности, ею были проведены 32 встречи с защитниками общей продолжительностью более 90 часов, 9 встреч с иностранными политиками общей продолжительностью около 24 часов, а также она имела 2 свидания с родными, которые продолжались около 8 часов.

Со стороны немецких и украинских врачей возражений относительно этих контактов и нагрузок не было.

В то же время в ГПтС отметили, что в указанный период времени Ю.Тимошенко неоднократно отказывалась от участия в судебных заседаниях по ее делам.

ГПтС информирует, что ни премьер-министр Италии, ни премьер-министр Испании, ни послы отмеченных стран с пожеланиями о встрече с Ю.Тимошенко к руководству ведомства ни разу не обращались.