Киевский референдум вошел в стадию проверки подписей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По их данным, 26 июня заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Галина Герега лично заверила достоверность подписных листов первой инициативной группы, скрепив их подписью и печатью.

На процедуру проверки подписей, предусмотренную Законом Украины «О Всеукраинском и местном референдуме», прибыли представители секретариата горсовета, представители 61 инициативной группы, которые занимались сбором подписей, журналисты, члены общественных организаций столицы.

По словам Г.Гереги, проведение первого киевского референдума – это «проявление демократии и народовластия, а поддержка инициативы киевлянами – признак гражданского общества».

Она также сообщила, что согласно распоряжению Киевского городского головы, право на проверку документов делегируется начальнику отдела по вопросам местного самоуправления Киевсовета Алексею Мужилко и управляющему делами Киевского городского совета Николаю Колеснику.

По ее словам, в соответствии с законодательством, проверка документов инициативных групп должна закончиться до 3 июля включительно.

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Как сообщалось, в поддержку первого киевского референдума, который был инициирован председателем КГГА Александром Поповым, было собрано и передано в секретариат Киевсовета 334 тыс. подписей киевлян.

Между тем фракция «УДАР Виталия Кличко» в Киевсовете заявила о намерении обжаловать в суде назначение киевского референдума.

В частности, во фракции сообщили, что секретарь Киевсовета Г.Герега отказалась предоставить в полном объеме протоколы и свидетельства о регистрации 61 инициативной группы по проведению референдума. Так, из 61 протокола и свидетельства о регистрации инициативных групп фракция получила в ответ на запрос только первый и последний. Депутаты видят в этом “коррупционное правонарушение”.

Поэтому фракция намерена в судебном порядке обжаловать назначение референдума, если таковое состоится: «В соответствии с законом, решение о назначении референдума в столице должен принять Киевский городской совет. Если такое решение будет принято, - оно вне сомнения будет обжаловано в суде».

В УДАРе убеждены, что городские власти пытаются скрыть документацию, поскольку подготовка «референдума Попова» прошла с многочисленными нарушениями.

Во фракции убеждены, что А.Попову нужен референдум, чтобы легализовать проект Генплана Киева - 2025, подготовленный КГГА.

«Под вывеской соцзащиты, озеленения, благоустройства и других чудес в действительности скрывается банальная вещь: КГГА нужно «протянуть» проект Генплана, который до 2025 года даст «зеленый свет» на застройку дворов, скверов и лесов. Арифметика простая: власти не планируют изменять границы столицы, однако собираются построить 28 миллионов квадратных метров жилья. Это будет означать тотальную застройку всех свободных площадей Киева», - предупреждают депутаты от партии УДАР.