На территорию «больницы Тимошенко» на большой скорости въехал кортеж
17:58, 24 июня 2012Политика
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На территорию Центральной клинической больницы «Укрзализныци» в Харькове, где проходит курс реабилитации осужденная экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, заехал кортеж автомобилей.
ЦКБ «Укрзализныци» пикетируют
Как передает корреспондент УНИАН, в 17:10 на территорию медицинского заведения на большой скорости заехали 4 автомобиля с украинскими номерами.
Сторонники Ю.Тимошенко, которые в это время пикетируют больницу, встретили кортеж скандированиям «Юле - волю!»
Пока нет официального подтверждения, что к Ю.Тимошенко прибыли депутаты Европейского парламента, экс-президент Польши Александер Квасьневский и экс-президент Европарламента Пэт Кокc, как это ожидалось ранее.
Сразу же после того, как автомобили заехали, ворота проходной медзаведения закрылись.
Журналисты, как и раньше, находятся за забором ЦКБ «Укрзализныци».
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