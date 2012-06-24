На территорию «больницы Тимошенко» на большой скорости въехал кортеж

Как передает корреспондент УНИАН, в 17:10 на территорию медицинского заведения на большой скорости заехали 4 автомобиля с украинскими номерами.

Сторонники Ю.Тимошенко, которые в это время пикетируют больницу, встретили кортеж скандированиям «Юле - волю!»

Пока нет официального подтверждения, что к Ю.Тимошенко прибыли депутаты Европейского парламента, экс-президент Польши Александер Квасьневский и экс-президент Европарламента Пэт Кокc, как это ожидалось ранее.

Сразу же после того, как автомобили заехали, ворота проходной медзаведения закрылись.

Журналисты, как и раньше, находятся за забором ЦКБ «Укрзализныци».