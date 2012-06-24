Защита не исключает, что Тимошенко завтра могут доставить в суд

Адвокат экс-премьера Украины Сергей Власенко не исключает, что Юлию Тимошенко могут завтра принудительно доставить в суд, где должны состояться слушания по делу ЕЭСУ, несмотря на то, что немецкие врачи против ее участия в заседании.

"Вчера Карл Макс Айнхойпль дал интервью немецким СМИ, в котором сказал, что немецкие врачи считают невозможным участие Юлии Владимировны в суде из медицинских соображений. Они считают, что участием в судебном заседании будут полностью нивелированы все позитивы от того лечения, которое происходит", - сообщил С.Власенко сегодня РИА «Новости».

На вопрос о том, могут ли Ю.Тимошенко доставить в суд принудительно, несмотря на рекомендации немецких врачей, С.Власенко ответил: "После того, что у нас уже один раз Юлию Владимировну избили, после того, как у нас уже происходило слушание дела в камере Лукьяновского СИЗО, я, к сожалению, в деле Тимошенко ничего не исключаю".

По мнению защиты экс-премьера, участие Ю.Тимошенко в заседании суда возможно лишь после ее выздоровления.

"Мы как защита считаем, что если человек находится на стационарном лечении, это уже само по себе является подтверждением того, что человек болеет. Поэтому, если кто-то считает, что Юлия Владимировна не больна, значит, ее нужно выписать из больницы и после этого приглашать в суд, а человека, который находится на стационарном лечении, приглашать в суд - это средневековье", - сказал он.

Как сообщалось, руководство Качановской колонии в Харькове, в которой отбывает наказание экс-премьер, в начале текущей недели получило повестку в суд на 25 июня на имя Ю.Тимошенко. Минздрав Украины рекомендовал создать комфортные условия для пребывания Ю.Тимошенко в помещении суда в связи с состоянием ее здоровья.

По данным пенитенциарной службы, Ю.Тимошенко с вызовом ознакомили в пятницу, 22 июня. Ю.Тимошенко не предоставила ответа о том, собирается ли она ехать в суд, мотивируя это тем, что ждет соответствующих рекомендаций по этому поводу от немецких врачей.

Председатель правления немецкой клиники "Шарите" Карл Макс Айнгойпль 23 июня посетил Ю.Тимошенко в Центральной клинической больнице "Укрзализныци" в Харькове и провел в палате ее медицинский осмотр.