Вашадзе: У Киева и Тбилиси общая угроза - Евразийский союз

Об этом в эксклюзивном интервью ZN.UA сказал министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе.

По словам Г.Вашадзе, планируя визит в Киев, он не стал оглядываться на европейских чиновников, многие из которых в последние месяцы игнорируют украинское руководство.

«Я совсем не колебался, когда собирался ехать... Грузия ориентирована на ЕС. Как правило, наш внешнеполитический курс совпадает с политикой Европейского Союза и Соединенных Штатов. Но есть отличия. И наши партнеры прекрасно о них знают», - подчеркнул грузинский министр.

Он отметил, что эти отличия проявляются и в политике по отношению к Украине: «У Грузии, во-первых, есть свои национальные интересы. Во-вторых, у нас стратегический союз с Украиной. В-третьих, общая история. В-четвертых, у Грузии и Украины есть общая опасность - нашему суверенитету, нашей независимости».

«Когда в России объявляются планы создания Евразийского союза (а люди, которые об этом говорят, как правило, привыкли выполнять свои обещания), то все прекрасно понимают, что речь идет о трансформированном Советском Союзе. Точнее, о политическом и военном аспектах этой распавшейся империи», - пояснил Г.Вашадзе.

«Поэтому для Грузии сильная, стабильная, процветающая Украина - жизненная необходимость», - добавил он.