Рада насобирала на последнюю неделю 120 вопросов для рассмотрения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом журналистам сообщил председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

Среди этих вопросов он назвал законодательные акты относительно гарантирования безопасности и качества лекарств и изменения в государственный бюджет в части увеличения социальных расходов.

По его словам, около 30 законопроектов будут рассматриваться в режиме второго чтения.