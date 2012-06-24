Рада насобирала на последнюю неделю 120 вопросов для рассмотрения
04:58, 24 июня 2012Политика
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На последней пленарной неделе нынешней сессии Верховная Рада планирует рассмотреть более 120 вопросов преимущественно экономического характера.
Литвин говорит, в основном - экономика
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом журналистам сообщил председатель Верховной Рады Владимир Литвин.
Среди этих вопросов он назвал законодательные акты относительно гарантирования безопасности и качества лекарств и изменения в государственный бюджет в части увеличения социальных расходов.
По его словам, около 30 законопроектов будут рассматриваться в режиме второго чтения.
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