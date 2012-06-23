Руководитель клиники «Шарите» не захотел рассказывать, что с Тимошенко

Председатель правления немецкой клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль, который сегодня посетил экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове, не сообщил журналистам результаты обследования пациентки.

Как стало известно корреспонденту УНИАН, доктор Айнгойпль провел в палате медицинский осмотр Ю.Тимошенко.

Немецкий профессор выехал из больницы около 13.15, но не стал общаться с представителями СМИ, которые ожидали брифинг возле больницы.