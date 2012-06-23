Руководитель клиники «Шарите» не захотел рассказывать, что с Тимошенко
16:45, 23 июня 2012Политика
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Руководитель клиники «Шарите» посетил Тимошенко в харьковской больнице, но не сообщил результаты обследования.
Айнхойпль ничего не сказал журналистам
Председатель правления немецкой клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль, который сегодня посетил экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове, не сообщил журналистам результаты обследования пациентки.
Как стало известно корреспонденту УНИАН, доктор Айнгойпль провел в палате медицинский осмотр Ю.Тимошенко.
Немецкий профессор выехал из больницы около 13.15, но не стал общаться с представителями СМИ, которые ожидали брифинг возле больницы.
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