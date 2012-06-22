Свидетель: За «преступление» Луценко нету даже дисциплинарной ответственности
14:58, 22 июня 2012Политика
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Бывший заместитель Юрия Луценко Владимир Евдокимов заявляет, что за продление срока наблюдения за водителем Владимира Сацюка действующим законодательством не предусмотрено даже дисциплинарной ответственности.
Евдокимов говорит, что Луценко не контролировал дело водителя
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на допросе как свидетель в Печерском районном суде Киева.
«Я не вижу никаких оснований для привлечения даже к дисциплинарной ответственности Луценко, Тарасенко, Павленова», - сказал В.Евдокимов.
Давая ответы на вопросы относительно расследования дела об отравлении экс-президента Виктора Ющенко, он заметил, что Ю.Луценко ни разу не заслушивал информацию о ходе расследования дела, это дело на его контроле не было, и ни разу никаких поручений по нем он не давал.
«Луценко абсолютно не знал малейших деталей по делу», - сказал В.Евдокимов.
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