Свидетель: За «преступление» Луценко нету даже дисциплинарной ответственности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на допросе как свидетель в Печерском районном суде Киева.

«Я не вижу никаких оснований для привлечения даже к дисциплинарной ответственности Луценко, Тарасенко, Павленова», - сказал В.Евдокимов.

Давая ответы на вопросы относительно расследования дела об отравлении экс-президента Виктора Ющенко, он заметил, что Ю.Луценко ни разу не заслушивал информацию о ходе расследования дела, это дело на его контроле не было, и ни разу никаких поручений по нем он не давал.

«Луценко абсолютно не знал малейших деталей по делу», - сказал В.Евдокимов.