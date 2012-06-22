Янукович возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

Сегодня, в День скорби и почтения памяти жертв войны в Украине, Президент Украины Виктор Янукович возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в столичном парке Вечной славы.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Вместе с В.Януковичем участие в церемонии приняли председатель Верховной Рады Владимир Литвин, премьер-министр Николай Азаров, председатель КГГА Александр Попов, председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк, правительственные чиновники, представители общественных организаций, духовенства, ветераны Великой Отечественной войны. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания. Рота Почетного караула прошла перед монументом торжественным маршем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter