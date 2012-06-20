Неугомонный Ляшко снова приставал к Мартынюку - теперь с ведром картошки
Народный депутат Олег Ляшко принес в сессионный зал Верховной Рады ведро с картофелем и поставил его на кресло премьер-министра Украины в ложе правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, это произошло во время рассмотрения законопроекта о возобновлении прав лиц, депортированных по национальному признаку.
О.Ляшко записался на выступление с трибуны. После того, как депутат получил это право, он вышел к трибуне с ведром и начал говорить о тяжелом труде крестьян.
Председательствующий на заседании первый вице-спикер Адам Мартынюк пытался прервать О.Ляшко, однако тот не останавливался.
После своего выступления О.Ляшко подошел к А.Мартынюку с ведром и показывал ему картофель. Впоследствии О.Ляшко поставил ведро в ложу правительства. Однако самого премьера Николая Азарова в это время в парламенте не было.
Позже О.Ляшко на брифинге в ВР вместе с двумя крестьянками, одной из которых 83, а другой 85 лет, рассказал, что эти женщины не могут продать свой картофель по 30 копеек за килограмм.
Он отметил, что выкупил у них полтонны картофеля по гривне за килограмм, и этот картофель сегодня «возле Кабмина вигрузили Азарову».
О.Ляшко также сказал, что эти две женщины из Козелецкого района Черниговской области.
Он заявил: «Политика правительства - бездарная, поскольку мы завозим египетский картофель, китайскую гречку, турецкие огурцы, помидоры».
«Правительство, дающее разрешения на ввоз импорта, должно понимать, что оно лишает работы и средств к существованию украинских крестьян», - подчеркнул О.Ляшко и призвал правительство ограничить сельскохозяйственный импорт.
Напомним, ранее между Ляшко и Мартынюком произошла драка, после того, как во время обсуждения одного из вопросов Ляшко подошел к председательствующему первому вице-спикеру с просьбой предоставить ему слово для выступления.