Неугомонный Ляшко снова приставал к Мартынюку - теперь с ведром картошки

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло во время рассмотрения законопроекта о возобновлении прав лиц, депортированных по национальному признаку.

О.Ляшко записался на выступление с трибуны. После того, как депутат получил это право, он вышел к трибуне с ведром и начал говорить о тяжелом труде крестьян.

Председательствующий на заседании первый вице-спикер Адам Мартынюк пытался прервать О.Ляшко, однако тот не останавливался.

После своего выступления О.Ляшко подошел к А.Мартынюку с ведром и показывал ему картофель. Впоследствии О.Ляшко поставил ведро в ложу правительства. Однако самого премьера Николая Азарова в это время в парламенте не было.

Позже О.Ляшко на брифинге в ВР вместе с двумя крестьянками, одной из которых 83, а другой 85 лет, рассказал, что эти женщины не могут продать свой картофель по 30 копеек за килограмм.

Он отметил, что выкупил у них полтонны картофеля по гривне за килограмм, и этот картофель сегодня «возле Кабмина вигрузили Азарову».

О.Ляшко также сказал, что эти две женщины из Козелецкого района Черниговской области.

Он заявил: «Политика правительства - бездарная, поскольку мы завозим египетский картофель, китайскую гречку, турецкие огурцы, помидоры».

«Правительство, дающее разрешения на ввоз импорта, должно понимать, что оно лишает работы и средств к существованию украинских крестьян», - подчеркнул О.Ляшко и призвал правительство ограничить сельскохозяйственный импорт.

Напомним, ранее между Ляшко и Мартынюком произошла драка, после того, как во время обсуждения одного из вопросов Ляшко подошел к председательствующему первому вице-спикеру с просьбой предоставить ему слово для выступления.