Лавринович говорит, что заграничные суды Януковичу не указ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Кабинете министров.

«Это не ко мне. Если кто-то хочет судиться за границей, это вопрос суверенитета, в том числе юридического. Если, скажем, граждане Сингапура или Зимбабве начнут подавать в украинские суды, выясняя свои отношения, я думаю, что у вас реакция будет прогнозируемой. То, что предлагается, ничем не отличается», - сказал А.Лавринович, отвечая на уточняющий вопрос, что будет делать Украина в случае удовлетворения такого иска.

А.Лавринович сказал: «Есть вопрос государственного суверенитета каждого государства, есть вопрос юридического суверенитета, есть вопрос правовых систем. У нас является обязательным выполнение только тех решений, которые по международным договорам, конвенциям государство взяло на себя обязательство выполнять».