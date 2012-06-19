Попов назвал две причины, почему тормозится возрождение Киева

Недостаточная осведомленность общины Киева и популизм отдельных политиков ради электоральных дивидендов - две основные причины торможения возрождения столицы, которые назвал председатель КГГА Александр Попов, комментируя проявления социальной напряженности, которые возникли вокруг реконструкции Гостиного двора.

Как сообщает сайт КГГА, по словам городского главы, историческое сооружение на Подоле крайне нуждается в реконструкции, кроме того дом расположен непосредственно над тоннелем метрополитена, что создает дополнительную угрозу. Вместе с тем проект реконструкции предусматривает полное сохранение архитектуры дома и, кстати, его исторического предназначения, ведь Гостиный двор был построен именно как торговый центр.

«Я подтверждаю, что данный объект является аварийным, и наша задача - сохранить его, чтобы он служил еще много лет. Поэтому необходимо его реконструировать. К сожалению, мы живем в такое время, когда те или иные слухи, искаженная информация распространяются политиками без учета интересов общества, а только для личных рейтингов. Я считаю, что наш город должен быть красивым - и без реконструкции объектов, которые формируют его архитектуру, - этого просто не возможно достичь. Наша община должна объединиться для развития Киева. Главная задача, которую мы ставим перед собой - это сохранение нашего культурного архитектурно-исторического наследия. Но без общего аккумулирования усилий это будет сложно сделать », - отметил Александр Попов.

Напомним, по словам столичных архитекторов реконструкция Гостиного двора - не единственная возможность сохранить здание от разрушения. Ее состояние было определено как предаварийное еще 15 лет назад. В частности, дом разрушается из-за постоянных вибраций от метрополитена. И поэтому в первую очередь реконструкция предусматривает укрепление фундамента и строительство нового защитного короба над тоннелем подземки.

Помещение Гостиного двора находится в собственности государства, с 1994-го года его арендует ЗАО «Укрреставрация», которая и выступила заказчиком реконструкции. В апреле Киевсовет дал предприятию разрешение на разработку проекта землеустройства. Реконструкция здания обойдется арендатору минимум в 150 миллионов гривен. Кроме торговых площадей здесь планируют устроить галереи и художественные салоны. Чтобы уберечь помещение от влаги, Гостиный двор накроют стеклянной крышей. Но никаких архитектурных изменений памятник не претерпит.

Справка

В начале 19 века Контрактовая площадь была главным административным и торговым центром Киева. Гостиный двор построен здесь по проекту архитектора Л. Руска в 1809 году. Он служил торговым домом, где купцы и ремесленники предлагали разнообразный товар.