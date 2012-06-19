Попов назвал две причины, почему тормозится возрождение Киева
Председатель КГГА Александр Попов комментирует проявления социальной напряженности, возникшие вокруг реконструкции Гостиного двора.
|Попов подтверждает, что Гостиный двор - в аварийном состоянии
Как сообщает сайт КГГА, по словам городского главы, историческое сооружение на Подоле крайне нуждается в реконструкции, кроме того дом расположен непосредственно над тоннелем метрополитена, что создает дополнительную угрозу. Вместе с тем проект реконструкции предусматривает полное сохранение архитектуры дома и, кстати, его исторического предназначения, ведь Гостиный двор был построен именно как торговый центр.
«Я подтверждаю, что данный объект является аварийным, и наша задача - сохранить его, чтобы он служил еще много лет. Поэтому необходимо его реконструировать. К сожалению, мы живем в такое время, когда те или иные слухи, искаженная информация распространяются политиками без учета интересов общества, а только для личных рейтингов. Я считаю, что наш город должен быть красивым - и без реконструкции объектов, которые формируют его архитектуру, - этого просто не возможно достичь. Наша община должна объединиться для развития Киева. Главная задача, которую мы ставим перед собой - это сохранение нашего культурного архитектурно-исторического наследия. Но без общего аккумулирования усилий это будет сложно сделать », - отметил Александр Попов.
Напомним, по словам столичных архитекторов реконструкция Гостиного двора - не единственная возможность сохранить здание от разрушения. Ее состояние было определено как предаварийное еще 15 лет назад. В частности, дом разрушается из-за постоянных вибраций от метрополитена. И поэтому в первую очередь реконструкция предусматривает укрепление фундамента и строительство нового защитного короба над тоннелем подземки.
Помещение Гостиного двора находится в собственности государства, с 1994-го года его арендует ЗАО «Укрреставрация», которая и выступила заказчиком реконструкции. В апреле Киевсовет дал предприятию разрешение на разработку проекта землеустройства. Реконструкция здания обойдется арендатору минимум в 150 миллионов гривен. Кроме торговых площадей здесь планируют устроить галереи и художественные салоны. Чтобы уберечь помещение от влаги, Гостиный двор накроют стеклянной крышей. Но никаких архитектурных изменений памятник не претерпит.
Справка
В начале 19 века Контрактовая площадь была главным административным и торговым центром Киева. Гостиный двор построен здесь по проекту архитектора Л. Руска в 1809 году. Он служил торговым домом, где купцы и ремесленники предлагали разнообразный товар.