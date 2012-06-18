Кузьмин: Щербань противостоял уголовной экспансии Лазаренко—Тимошенко

О версии Генпрокуратуры он рассказал в интервью "Коммерсант-Украина":

" Давайте немного вспомним историю бизнеса 1990-х годов. Президентом был Кучма, Лазаренко — премьер-министром, генпрокурором — Григорий Ворсинов. Все — представители Днепропетровской области, как и Юлия Тимошенко, которая занялась газовым бизнесом. Схема была проста: газ приобретался в России по низкой цене, а здесь продавался потребителям по более высокой. Потом в налоговую инспекцию предоставлялись документы о том, что газ куплен не в России, а у кипрских компаний в офшорах. Выручка перечислялась туда же, и разница присваивалась участниками схемы. Так Лазаренко и Тимошенко стали владеть и распоряжаться миллионами долларов. За часть этих преступлений осужден в США Лазаренко, а за часть из них привлекается к уголовной ответственности Тимошенко Юлия Владимировна в Украине. Наиболее крупными потребителями газа являются предприятия, которые в массе своей сконцентрированы на востоке страны. Так что естественно, что Донецкий регион был привлекателен с точки зрения реализации газа. Разница в цене оседала на счетах предприятий, занимавшихся реализацией. Была создана компания ЕЭСУ, руководителем которой была Тимошенко Юлия Владимировна. Представлял эту компанию и лоббировал ее интересы Павел Иванович Лазаренко. Проблема заключалась в том, что газом торговали задолго до них, и у предприятий были свои контракты о прямых поставках газа. Если говорить о донецких предприятиях, то они платили за газ примерно $25 за тысячу кубометров. Появившись на рынке, Тимошенко с помощью Лазаренко начала продвигать свой газовый бизнес и имела желание продавать газ донецким предприятиям. Но в Донецке тогда покупали газ напрямую за $25, а Тимошенко продавала по $83. "Донецкие" отказывались покупать этот газ, даже несмотря на используемый ею административный ресурс. Админресурс был такой силы, что устоять против него могли только очень влиятельные, сильные, нестандартно мыслящие люди. "Донецкие" объединились против уголовной экспансии Лазаренко—Тимошенко вокруг трех человек — народного депутата, лидера крупнейшей на тот момент фракции в парламенте Евгения Щербаня и его партнеров по бизнесу — Александра Момота и Александра Шведченко. Компания, которую создал Щербань, конкурировала с компанией Тимошенко. И они абсолютно не нуждались в услугах ЕЭСУ".

Кузьмин утвержает, что тогда Щербань публично выступил с обвинениями в адрес Лазаренко и Тимошенко в нечистоплотном ведении бизнеса. "Более того, Щербань выступал за то, чтобы в президентских выборах принимал участие представитель Донецкого региона, который бы защитил донецкий бизнес и население от такой уголовной экспансии. После этого возник тяжелый, длительный конфликт, связанный с перераспределением газовых потоков. В течение 1996 года Щербань, Момот и Шведченко были убиты. После этих убийств донецкий бизнес сдался и начал покупать газ ЕЭСУ по цене, предложенной Тимошенко. Когда Лазаренко ушел с должности премьера, Тимошенко ушла вслед за ним из Донецкого региона, и предприятия снова начали покупать газ по прежней, более низкой цене", - выложил версию заместитель Генпрокурора.