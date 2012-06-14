Объединенная оппозиция ждет пополнения

21:54, 14 июня 2012
Политика
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Объединенная оппозиция в ближайшее время пополнится представителями других оппозиционных сил.

Томенко говорит, что их станет еще больше

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из лидеров партии “Батькивщина”, заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко.

По его словам, к объединенной оппозиции могут присоединиться представители 3-4 политических сил. “Однако часть из них будут включены и будут формировать единый партийный список, а часть - будут согласованы как кандидаты-мажоритарщики от оппозиции”, - сказал он.

По словам Н.Томенко, объединенная оппозиция должна собрать в одну команду представителей реальной, а не назначенной оппозиции. Он отметил, что в настоящее время оппозиционный лагерь разделен на две части. Одна часть, сказал Н.Томенко, состоит из политиков, которые с первого дня пребывания у власти команды Виктора Януковича находятся в оппозиции к режиму, а вторая - «занимает очереди в Администрацию Президента, чтобы получить сертификат на право в проплаченной рекламе называть себя разрешенной оппозицией».

Н.Томенко считает, что реальный шанс власти победить на выборах в Верховную Раду - перевести в конфликт отношения реальной и назначенной оппозиции.

Поэтому, отметил вице-спикер, нужно сделать все, чтобы максимально объединить кандидатов от реальной оппозиции.

“Я убежден, что в партийном списке объединенной оппозиции будет представлен Анатолий Гриценко и его команда. А среди согласованных кандидатов в мажоритарных округах будут представители Европейской партии Николая Катеринчука, Партии защитников Отчизны Юрия Кармазина, известные политики, которые не поддержали курс Виктора Ющенко на создание параллельного псевдооппозиционного списка”, - сказал Н.Томенко.

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