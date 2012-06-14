Объединенная оппозиция ждет пополнения

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из лидеров партии “Батькивщина”, заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко.

По его словам, к объединенной оппозиции могут присоединиться представители 3-4 политических сил. “Однако часть из них будут включены и будут формировать единый партийный список, а часть - будут согласованы как кандидаты-мажоритарщики от оппозиции”, - сказал он.

По словам Н.Томенко, объединенная оппозиция должна собрать в одну команду представителей реальной, а не назначенной оппозиции. Он отметил, что в настоящее время оппозиционный лагерь разделен на две части. Одна часть, сказал Н.Томенко, состоит из политиков, которые с первого дня пребывания у власти команды Виктора Януковича находятся в оппозиции к режиму, а вторая - «занимает очереди в Администрацию Президента, чтобы получить сертификат на право в проплаченной рекламе называть себя разрешенной оппозицией».

Н.Томенко считает, что реальный шанс власти победить на выборах в Верховную Раду - перевести в конфликт отношения реальной и назначенной оппозиции.

Поэтому, отметил вице-спикер, нужно сделать все, чтобы максимально объединить кандидатов от реальной оппозиции.

“Я убежден, что в партийном списке объединенной оппозиции будет представлен Анатолий Гриценко и его команда. А среди согласованных кандидатов в мажоритарных округах будут представители Европейской партии Николая Катеринчука, Партии защитников Отчизны Юрия Кармазина, известные политики, которые не поддержали курс Виктора Ющенко на создание параллельного псевдооппозиционного списка”, - сказал Н.Томенко.