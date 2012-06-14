Тигипко пожаловался: Оппозиция нам завидует
Оппозиция завидует успехам власти в социальной политике, считает вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.Тигипко, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Херсоне.
«Представителям оппозиции не мешало бы вспомнить, какое наследство они оставили. Пусть объяснят, как Украина получила такую уникальную цену на газ», - заявил С.Тигипко.
Вице-премьер отметил, что нынешняя оппозиция в течение 5 лет находилась во власти и никто не мешал ей реализовывать ни социальные инициативы, ни крупные инвестиционные проекты. Но ничего не было сделано.
«Оппозиция сегодня завидует тому, что мы делаем», - подчеркнул заместитель председателя Партии регионов.
При этом он отметил, что социальные инициативы Президента станут большим макроэкономическим стимулом для развития внутреннего рынка.
«Мы повысили пенсии для 12,9 млн людей в среднем на 120 гривен. Эти деньги пенсионер потратит, в первую очередь, на покупку продуктов. А в этой сфере доминирует отечественный производитель», - подчеркнул С.Тигипко.