Тюремщики говорят, что Квасневский и Кокс не просили о встрече с Тимошенко

Как сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины, в связи с появлением в Интернете «искаженной информации» относительно встреч представителей Европарламента с Ю.Тимошенко, ГПтСУ сообщает, что во время пребывания в Украине А.Квасневского и П.Кокса официальных заявлений с просьбой о встрече с Ю.Тимошенко ни от них, ни от других государственных органов в ГПтС Украины не поступало.

По информации Министерства иностранных дел Украины, в рамках программы пребывания в Украине представителей Европарламента такая встреча вообще не планировалась, заявляют в пенитенциарной службе.

Как сообщал УНИАН, дочь Ю.Тимошенко Евгения заявила в интервью радио «Свобода», что власть умышленно не дает ее матери встречаться с европейскими политиками.

По словам Е.Тимошенко, миссия представителей Европарламента в составе бывшых Президентов П.Кокса и А.Квасневского не смогли встретиться с Ю.Тимошенко, поскольку она в настоящее время «изолирована пенитенциарной службой и президентской администрацией». В то же время, как отметила Е.Тимошенко, миссия Европарламента повторно попытается встретиться с заключенной.