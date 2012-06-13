Луценко посоветовал прокурорам учиться, потому что те «ни хрена не знают»

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.Луценко обратился к судье во время допроса свидетеля прокурором Евгением Зинченко, чтобы та сделала последнему замечание и попросила четко формулировать юридические термины.

При этом Е.Зинченко попросил судью сделать замечание Ю.Луценко за то, что тот перебивает его.

В свою очередь экс-министр вступил в перепалку с прокурором, посоветовав ему учиться, поскольку «прокуроры ни хрена не знают».

После этих слов А.Медушевская сказала: «Юрий Витальевич, вам делается замечание о недопустимости обращаться с нецензурными словами».