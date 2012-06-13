Луценко посоветовал прокурорам учиться, потому что те «ни хрена не знают»
13:52, 13 июня 2012Политика
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Председательствующая по делу по обвинению экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в организации незаконной слежки судья Анна Медушевская сделала ему замечание за употребление нецензурных слов.
|Луценко получил замечание от судьи
Как передает корреспондент УНИАН, Ю.Луценко обратился к судье во время допроса свидетеля прокурором Евгением Зинченко, чтобы та сделала последнему замечание и попросила четко формулировать юридические термины.
При этом Е.Зинченко попросил судью сделать замечание Ю.Луценко за то, что тот перебивает его.
В свою очередь экс-министр вступил в перепалку с прокурором, посоветовав ему учиться, поскольку «прокуроры ни хрена не знают».
После этих слов А.Медушевская сказала: «Юрий Витальевич, вам делается замечание о недопустимости обращаться с нецензурными словами».
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