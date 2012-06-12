Защитник Тимошенко: есть только одно законное решение

Как сообщил в комментарии УНИАН сам С.Власенко, «встреча прошла в рабочей обстановке».

«Мы проинформировали Президента Квасневского и Президента Кокса о том, что происходит по делу Юлии Владимировны Тимошенко, мы проинформировали их о стратегии защиты Юлии Владимировны как в кассационном суде, так и по другим делам», - сказал С.Власенко.

По его словам, защита Ю.Тимошенко также обратила внимание П.Кокса и А.Квасневского на «искусственное затягивание» рассмотрения кассационной жалобы по «газовому делу».

«Мы также обратили внимание, что в пятницу Юлия Владимировна в очередной раз обратилась с заявлением в Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел с требованием прекратить искусственное затягивание кассации защиты на ее приговор. Как мне показалось, Президенты Кокс и Квасневский восприняли эту позицию Юлии Владимировны», - сказал С.Власенко.

По мнению защитника, «такие действия Высшего специализированного суда направлены на то, чтобы помешать защите Юлии Владимировны и ей с ее жалобой в Европейском суде по правам человека».

С.Власенко подчеркнул, что защита Ю.Тимошенко настаивает на том, что «досудебное следствие, слушание дела в суде первой инстанции, слушание дела в апелляционной инстанции не отвечали европейским и демократическим стандартам».

«Поэтому мы считаем, что единственным законным решением будет отмена и приговора суда, и определения апелляционного суда города Киева по «газовому делу» Тимошенко», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, П.Кокс и А.Квасневский прибыли в Киев 11 июня.

Согласно договоренности Президента Европарламента Мартина Шульца и премьер-министра Николая Азарова, П.Кокс и А.Квасневский будут следить от ЕП за судебными процессами над Ю.Тимошенко. Они будут иметь доступ ко всем документам дела, а также к адвокатам, прокурорам и другим чиновникам. Европарламент, в свою очередь, будет оказывать юридическую и логистическую поддержку в их работе.

В тот же П.Кокс и А.Квасневский провели встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем, дочерью экс-премьера Ю.Тимошенко Евгенией, заместителем председателя партии «Батькивщина» Григорием Немырей и С.Власенко.