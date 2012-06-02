Помощник генсека НАТО «записал» Украину в ключевые партнеры Альянса

На этом заявил помощник генерального секретаря Североатлантического альянса по политическим вопросам и политике безопасности Дирк Бренгельманн в интервью еженедельнику « Зеркало недели. Украина» (№20).

Отвечая на вопрос корреспондента по поводу того, почему Альянс решил не включать Украину в перечень «специальных партнеров», Д.Бренгельманн подчеркнул: «Украина является ключевым партнером НАТО. Существование Комиссии Украина-НАТО делает Украину одной из лишь трех стран, наряду с Россией и Грузией, которые имеют формальные институционализированные отношения с альянсом. Как я уже сказал, эти специальные договоренности между нами были созданы 15 лет назад подписанием Хартии об особом партнерстве».

Относительно повестки дня отношений между НАТО и Украиной, учитывая результаты Чикагского саммита Альянса, помощник генсека отметил, что Украина занимает главное место во всех трех сферах, которые обсуждались в Чикаго: Афганистан, силы и средства (речь идет о реформе организации на принципах «разумной обороны») и партнерство. «Украина пообещала продолжать вносить свой важный вклад в безопасность Афганистана и оказывать поддержку в подготовке инструкторов и после 2014 года. Что касается сил и средств, то ваша страна недавно презентовала членам Альянса свой потенциальный вклад в инициативу «разумной обороны» во время заседания Совместной рабочей группы по военной реформе», - сказал он. Д.Бренгельманн также сообщил, что «осенью, Совместная рабочая группа по экономической безопасности рассмотрит, как лучше распорядиться оборонными ресурсами Украины». По его словам, также «осенью нынешнего года украинские инструкторы присоединятся к нам в рамках проекта Совета НАТО-Россия по подготовке специалистов по борьбе против наркотиков для Афганистана, стран Центральной Азии и Пакистана».

«Наконец, будущий вклад Украины в операцию «Океанский щит» будет первым таким вкладом страны-партнера, не являющейся членом НАТО. И это усилит роль вашей страны как ведущего участника операций во главе с Альянсом», - отметил Д.Бренгельманн.